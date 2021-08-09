Умер советский диссидент Сергей Ковалев

Советский диссидент, ученый-биолог Сергей Ковалев умер в понедельник на 92-м году жизни. Об этом на своей странице в Facebook сообщил его сын Иван Ковалев.

«Отец умер сегодня, во сне, ранним утром 9 августа», — написал он.

Сергей Ковалев был советским диссидентом, а после стал депутатом Верховного Совета СССР и Госдумы РФ.