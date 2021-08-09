Германия требует от Минска провести новые свободные и честные выборы

Правительство Германии требует от властей Беларуси провести новые свободные и честные президентские выборы. Об этом заявила в понедельник на брифинге представитель Кабмина ФРГ Ульрике Деммер.
«После президентских выборов в Беларуси, которые не были ни свободными, ни честными, население страны еще больше, чем прежде, страдает от масштабных репрессий. Аресты, похищения, пытки и страх стали повседневностью, инструментом, при помощи которого режим Лукашенко держится за власть», — заявила Деммер. «Правительство ФРГ по-прежнему находится на стороне белорусского народа в его бесстрашном стремлении к демократии, свободе и политическому самоопределению», — сказала она.
«Наши требования не потеряли своей актуальности — это немедленное прекращение репрессий и открытый диалог с белорусским обществом, а также новые свободные и честные выборы», — сказала представитель Кабмина Германии.
В Беларуси 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, второе место заняла Тихановская, не признавшая результаты выборов и покинувшая страну. ЕС итоги выборов не признал.
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