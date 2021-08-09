Лукашенко предложил странам Запада сесть с ним за стол переговоров

Президент Беларуси Александр Лукашенко предостерег Запад от «попыток развязать третью мировую войну» и предложил начать диалог до того, как «будет пройдена точка невозврата».

«Вы же (страны Запада, — Ред.) развяжете третью мировую войну. Вы что, к этому толкаете нас с россиянами? Вы что, хотите победить в этой войне? Не будет победителей, а если будут — это не вы. Поэтому успокойтесь. И давайте пока мы все это терпеливо переносим, сядем за стол переговоров и начнем говорить о том, как выйти из этого положения, потому что увязнем настолько, что обратно пути не будет», — заявил в понедельник белорусский лидер на встрече с журналистами и представителями общественности.

Он также прокомментировал решение британских властей ввести новые санкции против Минска. «Санкции? Вводите. Поживем — увидим, к чему это приведет, если не образумитесь. Надо успокоиться, взять голову в руки и подумать, как нам выходить из этой ситуации», — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер также заявил, что планы «снести президента» обречены на провал.

Ранее в понедельник британское правительство сообщило о решении ввести новый пакет экономических, торговых и авиационных санкций против властей Беларуси в связи с продолжающимся нарушением прав человека и подавлением демократии в стране.

В Беларуси 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, второе место заняла Тихановская, не признавшая результаты выборов и покинувшая страну. В стране после этого начались протесты, подавленные силовиками. ЕС, США и другие государства Запада итоги выборов не признали.