Лукашенко предложил странам Запада сесть с ним за стол переговоров

Президент Беларуси Александр Лукашенко предостерег Запад от «попыток развязать третью мировую войну» и предложил начать диалог до того, как «будет пройдена точка невозврата».
«Вы же (страны Запада, — Ред.) развяжете третью мировую войну. Вы что, к этому толкаете нас с россиянами? Вы что, хотите победить в этой войне? Не будет победителей, а если будут — это не вы. Поэтому успокойтесь. И давайте пока мы все это терпеливо переносим, сядем за стол переговоров и начнем говорить о том, как выйти из этого положения, потому что увязнем настолько, что обратно пути не будет», — заявил в понедельник белорусский лидер на встрече с журналистами и представителями общественности.
Он также прокомментировал решение британских властей ввести новые санкции против Минска. «Санкции? Вводите. Поживем — увидим, к чему это приведет, если не образумитесь. Надо успокоиться, взять голову в руки и подумать, как нам выходить из этой ситуации», — сказал Лукашенко.
Белорусский лидер также заявил, что планы «снести президента» обречены на провал.
Ранее в понедельник британское правительство сообщило о решении ввести новый пакет экономических, торговых и авиационных санкций против властей Беларуси в связи с продолжающимся нарушением прав человека и подавлением демократии в стране.
В Беларуси 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, второе место заняла Тихановская, не признавшая результаты выборов и покинувшая страну. В стране после этого начались протесты, подавленные силовиками. ЕС, США и другие государства Запада итоги выборов не признали.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016