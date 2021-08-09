Как быстро можно получить онлайн кредит?

Кредит на карту за 10 минут. Десяток лет назад о подобном можно было только мечтать. Но, как говорится, мечты сбываются. Начиная с 19 века, человечество достигло такого количества знаний, которые стали толчком для многих изобретений. Если конец 19 столетия прошел под знаком таких изобретений, как самолет, паровоз, автомобиль, телеграф, телефон, то в конце 20-го появились персональный компьютер, интернет, мобильный телефон. Сочетание этих трех новшеств кардинально изменило жизнь всего человечества.

Молодое поколение, выросшее в эпоху мобильных гаджетов, представить не может, как их «предки» жили без «мобилы» и Интернета. Банковская сфера не осталась в стороне от прогресса, и одной из первых включилась в борьбу за нового клиента, предоставляя возможность проводить платежи и оформлять финансовые документы в удаленном режиме. Сейчас многие финансовые транзакции проходят в считанные секунды, а управлять своей финансовой бухгалтерией можно из смартфона.

Мобильно-интернетный прогресс привел к появлению нового сегмента на финансовом рынке – микрофинансовых организаций (МФО), которые заполнили нишу микрокредитования со своими правилами и нюансами.

Чем МФО лучше банков

Главное преимущество микрофинансовых организаций заключается в высокой оперативности выдачи кредитов с очень лояльными условиями. Оформить микрокредит можно в режиме онлайн в течение одного часа, предоставив паспорт и идентификационный код. Никаких справок о доходах или поручителей не требуется. До 90% поданных заявок одобряются.

Таким образом, в случае возникновения острой необходимости в небольшой сумме, клиент может взять деньги в кредит в любое время суток, в течение очень короткого времени. Подобные «вольности» при оформлении банковского кредита невозможны в принципе.

Чем банки лучше МФО

Банковское кредитование пока проигрывает на рынке микрофинансирования, но стабильно удерживает лидирующие позиции в классическом кредитовании, предоставляя крупные суммы на длительные сроки. МФО по своей сути не могут пока тягаться в этом аспекте с банками. Подавляющее большинство МФО предоставляют кредиты до 15-20 тыс. грн сроком на 1 месяц. В банках же можно оформить, например, ипотечный кредит на очень крупную сумму (например, 1 млн), на очень длительный период (20-25 лет), под приемлемые проценты (10-20% годовых).

Проценты, взимаемые МФО, являются «обратной стороной» медали лояльного кредитования. МФО вынуждены страховаться от нерадивых заемщиков высокими процентами по выданным кредитам. В среднем, на взятую кредитную тысячу в МФО заемщику ежедневно надо будет только по процентам выплачивать порядка 25 грн.

Чемпионы по скорости оформления кредита

Среди МФО имеются свои рекордсмены по скорости оформления заявок на микрокредитование.

Ccloan 10 минут – до 15 тыс. грн под 0,01% (первый кредит) на срок 1-29 дней, последующие – под 1,99%. Требуемые документы: паспорт, ИНН. Возрастные ограничения – 18-65 лет. Имеется возможность неограниченных пролонгаций взятых кредитов.

Майкредит 12 минут – первый заем под 0,01% до 6 тыс. грн, повторные – под 1.99% до 15 тыс. грн сроком на 1-64 дня. Требуемые документы: паспорт, ИНН. Возрастные ограничения: 18-70 лет. Акция: за каждого приведенного друга заемщик Майкредит получает 250 грн + дополнительный бонус 50 грн, если друг оформил кредит от 500 грн сроком от 1 недели. С 9 июля по 30 июля каждый клиент Майкредит, оформивший пролонгацию своего кредита, участвует в розыгрыше призов на погашение процентов на сумму до 2 тыс. грн. Имеется возможность пролонгации кредита сроком на 7,15,30 дней по промокоду со скидкой. Продлевать кредит можно вплоть до седьмого дня просрочки.

Манивео 14 минут, первый заем под 0,01% в день до 17 тыс. грн, последующие – до 30 тыс. грн под 0,69% на 1-126 дней. Акция с 22 июня по 31 июля «За друзей – кучу денег в карман». За каждого приведенного клиента заемщик Манивео получает бонус 450 грн. Возрастные ограничения: 18-90 лет (паспорт, ИНН). Имеется программа лояльности. Участники продукта Комфорт получают беспроцентный кредит на 42 дня. Имеется возможность пролонгации оформленного кредита при условии погашения процентов сроком на 30 дней.

Быстрозайм 15 минут – первый заем под 0,01% до 15 тыс. грн, повторные – под 1.99. Требуемые документы: паспорт, ИНН. Возрастные ограничения: 18-65 лет.