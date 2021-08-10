В Украине за сутки сделали более 140 тысяч прививок от коронавируса

В течение суток 9 августа в Украине от коронавируса вакцинировали 140 008 человек, при этом первую прививку получили 83 697 украинцев, еще 56 311 — полностью завершили процесс иммунизации, получив обе дозы вакцины, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения на Телеграм канале в понедельник.

«В течение суток работали 879 мобильных бригад, 2646 пунктов прививки, 310 центров вакцинации», — говорится в сообщении.

В пресс-службе Минздрава отметили, что с начала прививочной кампании привито 4 220 770 человек, из них получили одну дозу — 4 220 768 человек полностью иммунизированы и получили две дозы — 2 457 958 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

«Всего проведено 6678726 прививок», — добавили в Минздраве.