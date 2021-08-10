Литва планирует за год построить заграждение на границе с Беларусью

Заграждение на участке более 500 км на границе Литвы с Беларусью будет построено не за два года, как намечалось ранее, а за один год. Об этом во вторник заявила журналистам министр внутренних дел балтийской страны Агне Билотайте.
«Без физического барьера обеспечить эффективную охрану границы невозможно. С принятием специального закона о его строительстве заграждение можно будет возвести не за два, а за один год», — сказала она.
Во вторник Сейм Литвы собрался на внеочередную сессию для обсуждения пакета законопроектов по борьбе с нелегальной миграцией. В повестке дня находится проект закона, который придает строительству пограничного заграждения статус проекта национального значения.
На границе с Беларусью намечено построить ограду высотой четыре метра из металлической сварной стержневой сетки, поверх которой будет натянута концертина (колючая проволока с острыми лезвиями). Перед забором будет установлен дополнительный ряд этой колючей проволоки высотой 3 м.
Ориентировочная стоимость работ составит €152 млн. Проект будет финансироваться за счет бюджетных средств. Литва надеялась получить на эти цели ассигнования по линии Евросоюза, так как ее восточная граница совпадает с внешней границей сообщества. Однако еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон, побывавшая на прошлой неделе в Вильнюсе, указала, что Брюссель не практикует финансирование подобных проектов.
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