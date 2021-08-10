Украина в центре внимания мировых СМИ: эксперты насчитали более 70 тыс. публикаций о преследовании оппозиции

Мировые СМИ заинтересовались преследованием украинской оппозиции, которое устроил президент Владимир Зеленский. И таких статей с критикой уже более 70,5 тысяч. Об этом говорится в сюжете телеканала «Перший Незалежний».

Именно закрытие оппозиционных телеканалов и новые обвинения главе политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь», народному депутату Виктору Медведчуку журналисты назвали широкомасштабной кампанией против оппозиции, которую украинская власть начала в феврале этого года.

Особое внимание мировые медиа уделили теме судебного процесса, который продолжается над народным депутатом Виктором Медведчуком. Пишут, что под видом деолигархизации президент влияет на судебную систему. 30 июля в зале Киевского апелляционного суда Виктор Медведчук и его адвокаты час приводили доказательства фальсификации дела. Но суд принял нужное власти решение. Лидера оппозиции оставили под круглосуточным домашним арестом. Сам Виктор Медведчук назвал решение суда политическим.

При этом, пока судилище над оппозицией продолжается, суд игнорирует массовые процессуальные нарушения, допущенные в ходе следствия. Об этом заявили в «Оппозиционной платформе — За жизнь». Там отметили, что аргументы защиты разбивают все сфальсифицированные обвинения.

«За пять месяцев органы следствия и прокуратуры не привели никаких доказательств по этому инспирированному „делу“. А это значит, что все происходящее — антиконституционный произвол и неприкрытые политические репрессии, за которые все равно придется ответить и исполнителям, и инициаторам!» — говорится в заявлении партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

В невиновности Виктора Медведчука уверен и народный депутат Анатолий Бурмич: «Вместо того, чтобы сосредоточиться на социально-экономических вопросах, действующая власть занялась чисткой оппонентов. Это подчеркивают политологи. Предвыборные обещания, а это, в частности, низкие тарифы и высокие зарплаты, не выполнены».

«Есть моменты, с которыми власть шла в ожидании граждан, но эти моменты не выполняются. Власти считают, лучше зачистить политическое поле, и так, считают власти, будет больше контроля. Это сыграет злую шутку... Затягивается в болото бездоказательности, голословные обвинения», — говорит политический эксперт Алексей Якубин.

«Самоутверждение за счет уничтожения оппонентов, именно так оценивают действия Зеленского как мировые СМИ, так и украинские эксперты. Сам процесс судилища длится почти полгода. За это время Украина слышала только прямые обвинения, и ни одно доказательство не было приведено», — говорится в сюжете.