Генсеком НАТО впервые могут выбрать женщину

Женщина может впервые в истории НАТО стать генеральным секретарем альянса, сменив в октябре 2022 года на этом посту норвежца Йенса Столтенберга. Как сообщила в среду испанская газета El Pais со ссылкой на дипломатические источники, новый генсек будет избран на саммите НАТО, который, как ожидается, пройдет весной будущего года в Мадриде.
Как уточняет издание, внутри организации существует широкий консенсус, чтобы на данном посту Столтенберга сменила женщина. Переговоры по поиску будущего генсека НАТО начнутся осенью, но имена предполагаемых претендентов уже звучат в разных странах — членах альянса. «Существует общее убеждение, что пришло время женщине возглавить НАТО», — приводит El Pais слова дипломатических источников.
По версии издания, среди возможных кандидатов на пост генсека альянса — экс-премьер Великобритании Тереза Мэй, бывшая глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Вероятными претендентами также являются экс-президент Литвы Даля Грибаускайте, президент Эстонии Керсти Кальюлайд и экс-президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович.
Йенс Столтенберг занимает пост генсека НАТО с 1 октября 2014 года. В этом году Совет НАТО в последний раз продлил на год его контракт на этом посту. Выбор нового генерального секретаря обычно проходит в НАТО в рамках закрытых консультаций между ведущими странами альянса, на которых решающее слово остается за США. Затем это назначение формально утверждает Североатлантический совет.
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