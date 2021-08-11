Глава Минфина Афганистана покинул страну на фоне наступления талибов

Исполняющий обязанности министра финансов Афганистана Халид Паинда покинул страну из-за давления на фоне наступления боевиков организации «Талибан», сообщает TOLO News со ссылкой на источники.

Из письма Министерства финансов следует, что Паинда, занявший должность всего семь месяцев назад, выехал из страны в рамках официального визита. И.о. главы Минфина заменит его заместитель. Однако источники телеканала утверждают, что сам и.о. министра не вернется обратно.

В комитете по финансам и бюджету Волеси джирги (нижняя палата) Национальной Ассамблеи Афганистана полагают, что в окружении президента есть люди, которые пытаются продвинуть своих людей в ведомство. Собеседники TOLO News связывают отъезд Паинды с тем, что девять основных портов страны перешли под контроль «Талибана», что привело к сокращению государственных доходов наполовину. Однако в парламенте заявляют, что назначения в Минфине привели к сокращению доходов еще до того, как талибы начали наступление.

Талибы с 6 августа захватили уже девятый город. Под контроль боевиков перешла столица провинции Бадахшан город Файзабад. «Талибан» взял также города Фарах, Пули-Хумри, Сари-Пуль, Шеберган, Айбак, Кундуз, Талукан и Зарандж.

Талибы перешли в наступление в Афганистане после того, как США и их союзники стали выводить войска из страны.