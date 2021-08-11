Кабмин продлевает карантин до 1 октября

Кабинет министров продлит адаптивный карантин и режим чрезвычайной ситуации в Украине до 1 октября 2021 года, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация полностью контролируемая, но специалисты начинают фиксировать первые негативные тенденции относительно роста количества госпитализации тяжелых больных. Принимая во внимание данную ситуацию, правительство сегодня примет постановление, которым продлит режим чрезвычайной ситуации и адаптивный карантин до 1 октября 2021 года», — сказал Шмыгаль на заседании правительства в среду.

С 24 февраля в Украине действует адаптивный карантин: регионы делятся на «зеленую», «желтую», «оранжевую» и «красную» зону, где карантинные ограничения зависят от эпидемической ситуации. Сейчас все регионы «зеленые».