В Украине все больше новых случаев заболевания СOVID-19

В Украине по состоянию на утро четверга зафиксировано 1 247 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 1 039 человек, 24 летальных случая, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
«За сутки 11 августа 2021 в Украине зафиксировано 1247 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 77, медработников — 41). Также за минувшие сутки: госпитализированы — 588 человек, летальных случаев — 24, выздоровели — 1039 человек», — сообщил Минздрав Украины на канале в Telegram.
Днем ранее, 11 августа сообщалось о 1 122 новых подтвержденных случаях COVID-19, 10 августа, сообщалось о 781 новом случае заболевания, 9 августа, за сутки было зафиксировано 300 новых случаев заболевания СOVID-19. 8 августа сообщалось о 619 новых случаях инфицирования коронавирусом.
Всего за период пандемии в Украине заболели 2 262 601 человек, выздоровели 2 194 791 человек, летальных случаев — 53 173.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (205), Харьковской (93), Одесской (77), Донецкой (75) и Львовской (61) областях.
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