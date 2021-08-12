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Украина отправила в Литву проволоку для защиты границ от наплыва мигрантов

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Украина отправила в Литву проволоку для защиты границ от наплыва мигрантов

Украина отправила Литовской Республике гуманитарную помощь для усиления охраны границ от нелегальных мигрантов.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

«Более 38 тонн гуманитарного груза отправились сегодня, 12 августа, из Украины в Литву. Это первый этап помощи из трех, которую Украина направляет в соответствии с Указом Президента Владимира Зеленского и распоряжением Кабинета Министров», — говорится в сообщении.

«Груз сопровождает группа сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, которые должны передать его представителям Службы охраны государственной границы при Министерстве внутренних дел Литовской Республики», — информируют в ГСЧС.

Напомним, в конце мая Александр Лукашенко заявил, что Минск больше не будет задерживать нелегалов, которые пытаются через Беларусь попасть на территорию Евросоюза. В начале июля Вильнюс объявил в стране режим общенациональной чрезвычайной ситуации. Литва первой обвинила Минск в «гибридной агрессии».

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По данным МВД Литвы, с начала 2021 года более 4000 мигрантов нелегально пересекли границу с Беларусью. Это в несколько раз больше, чем за весь 2020 год. Среди мигрантов особенно много граждан Ирака, Ирана и Сирии.

Литва, ГСЧС
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