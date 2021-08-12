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Украинцы считают, что Медведчук единственный политик, который может вывести страну из кризиса и вернуть Донбасс

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Украинцы считают, что Медведчук единственный политик, который может вывести страну из кризиса и вернуть Донбасс

Президент Владимир Зеленский не является самостоятельной независимой фигурой, им управляют, и вся нынешняя государственная политика действующей власти может привести к расколу страны. Единственный политик, который видит и знает как преодолеть социально-экономический и политический кризис в Украине — председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Но Зеленский вместо того, чтобы прислушаться к лидеру ОПЗЖ, подвергает его репрессиям. Об этом говорили телезрители в эфире программы «По сути» с Денисом Жарких на телеканале «Перший незалежний».

Телеведущий предложил обсудить украинцам заявление Виктора Медведчука о том, что нагнетание антироссийской истерии и милитаризация государственной политики сводит на нет все усилия, направленные на поиск компромиссов и мирное урегулирование конфликта на Донбассе.

«Политики бравируют, мол, они Россию не боятся. Язык показывают. Все замечательно, все прекрасно, только вся эта система может привести к разрушению Украины. Военная истерия, в первую очередь, плохо для Украины закончится, а не для врагов, которых они там дразнят. Вот они вообще понимают, что делают?» — задал вопрос телезрителям Денис Жарких.

В частности, Николай из города Покровск предположил, что такая политика действующей власти приведет к развалу Украины.

«Может быть только одно — развал страны. Распадется страна на четыре части, — отметил телезритель. — Он (Президент Зеленский. — Ред.) ведет страну к развалу, а наши „партнеры“ рассказывают, что делать».

При этом телезрительница из Кривого Рога Нина полностью разочаровалась в своем земляке — Президенте Зеленском, и считает, что единственный политик, который может вывести страну из кризиса и выполнить главное предвыборное обещание действующего Президента — принести мир на Донбасс, — это Виктор Медведчук.

«На сегодня есть Медведчук. Это на сегодня. Этим силам (действующей власти. — Ред.) не надо их порошить, им надо объединиться, и идти в одном направлении», — считает жительница Кривого Рога.

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Напомним, Офис генерального прокурора обвиняет председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука в государственной измене. 13 мая этого года лидер оппозиции был помещен под домашний арест, а 9 июля домашний арест продлили еще на два месяца. Адвокаты политика подали апелляционную жалобу на данное решение, но 30 июля Киевский апелляционный суд оставил решение Печерского районного суда города Киева о продлении меры пресечения без изменений.

По словам Виктора Медведчука, истинной причиной уголовного дела в отношении него является то, что на Банковой не воспринимают конструктивную критику со стороны оппозиции ‒ как от него самого, так и других членов партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Виктор Медведчук, Владимир Зеленский
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