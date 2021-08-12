Власти целой афганской провинции сдались талибам

Губернатор провинции Фарах на западе Афганистана сдался боевикам радикального движения «Талибан», которые в последние дни вели активное наступление в этом регионе. Об этом сообщает в четверг агентство Pajhwok со ссылкой на источники в афганских службах безопасности.
Как утверждается, вместе с губернатором сдались его заместитель и другие чиновники региональной администрации. При этом всего талибам сдались пятеро руководителей, а еще четверо сотрудников управления губернатора бежали в Иран.
Кроме того, агентство сообщает, что бригада национальной армии Афганистана в Фарахе также сложила оружие перед силами талибов.
14 апреля президент США Джо Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На этом фоне в стране произошло резкое ухудшение ситуации в области безопасности, связанное с тем, что боевики «Талибана» нарастили темпы наступления на ряде направлений. Согласно данным из различных открытых источников, а также утверждениям самих талибов, радикалы контролируют от 60% до 85% территории страны, включая районы вдоль границы с пятью государствами: Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменистаном.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016