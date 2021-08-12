Трехсторонний консорциум по ГТС, предлагаемый Медведчуком, поможет Украине подготовиться к изменениям в энергетической политике ЕС, – Дяченко

Самое очевидное решение проблемы украинской газотранспортной системы (ГТС) — это создание трехстороннего консорциума с участием Украины, России и Германии. Об этом пишет политический обозреватель Виктор Дяченко, комментируя повестку переговоров во время визита федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Киев.

«Увы, растерянность и отчаяние, охватившая „слуг народа“ во главе с Зеленским, подталкивают их к высказыванию идеей и прожектов „космического масштаба и космической же глупости“ о том, как уговорить Европу и заставить Россию не отключать Украину от газовой трубы. И хотя самое очевидное решение проблемы уже много лет лежит у всех перед глазами, его привычно стараются не замечать...» — сообщает журналист.

Дяченко поясняет, что украинская ГТС изначально проектировалась как часть магистральной сети для транзита газа из России в Европу, поэтому она может функционировать только в таком режиме.

«Главная ошибка — это игнорирование самого очевидного и главного факта, что украинская ГТС — это один из элементов большой магистральной сети транзита российского газа в Европу... Поэтому либо украинская ГТС качает российский газ в Европу, либо она станет самым большим в мире закрывшимся предприятием. Других вариантов нет!» — констатирует он.

Дяченко указывает на то, что консорциум — это возможность увязать вместе интересы Украины как транзитера, России как поставщика и Германии как потребителя природного газа.

«Целью того консорциума было участие „Газпрома“, как продавца, в управлении украинской ГТС для её стабильной работы в плане технического состояния, тарифной политики, сведения к нулю „несанкционированных отборов“ и угроз остановить транзит. То есть, такие авторы идеи о создании трехстороннего консорциума, как Виктор Медведчук предложили увязать вместе интересы и России, и ЕС, и Украины. Что касается Украины, то наша страна получала от него выгоду в виде инвестиций в модернизацию ГТС плюс консорциум создавал дополнительную мотивацию для Европы и России для заключения нового долгосрочного контракта на транзит газа», — отмечает автор.

В данный момент, по словам Дяченко, жизнь подтверждает правоту сторонников создания консорциума по управлению ГТС, одним из которых является Виктор Медведчук.

«Вот и получается, что если отбросить эти нереализуемые без участия России проекты, то остается только вариант трехстороннего консорциума ЕС—Украина—РФ. Выходит, что сама жизнь подтверждает стратегическую правоту сторонников создания консорциума Украина—Россия—ФРГ!» — констатирует журналист.

«Сам Виктор Медведчук поясняет, что только Россия может выступить гарантом поставок газа и обеспечить бесперебойную прокачку по украинской ГТС», — аргументирует автор.

В то же время, пишет журналист, Украине можно гордо отвернуться — но тогда в 2025-м нужно будет начинать разбирать ГТС на лом.

Кроме того, как поясняет Виктор Дяченко, создание консорциума по управлению украинской ГТС, который отстаивает Медведчук, поможет Украине подготовиться к изменениям в энергетической политике ЕС в виде перехода на водород.

«Кроме того, такой консорциум позволит Украине подготовиться к будущим изменениям в европейской энергетической политике. Речь о запланированном переходе Германии и ряда других ведущих стран ЕС на водород вместо природного газа. Чтобы подключиться к этому проекту, Украине потребуется модернизировать свою ГТС. А еще она могла бы заняться производством пиролизного водорода из российского газа, с использованием углеродистых отходов как сырья для своей химической промышленности. Но это если мыслить стратегически и работать системно — на годы и десятилетия вперед. Как видим, у нас сейчас при власти, мягко говоря, не те люди», — заключает политический обозреватель Виктор Дяченко.