В Украине за сутки еще 1 263 новых случая заболевания Сovid-19

В Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано 1 263 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 1 007 человек, 44 летальных случая, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 12 августа 2021 в Украине зафиксировано 1 263 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 73, медработников — 52). Также за минувшие сутки: госпитализированы — 613 человек, летальных случаев — 44, выздоровели — 1 007 человек», — сообщил Минздрав Украины на канале в Telegram.

Днем ранее, 12 августа за сутки зафиксировано 1 247 новых случаев заболевания СOVID-19, 11 августа сообщалось о 1 122 новых подтвержденных случаях COVID-19, 10 августа, сообщалось о 781 новом случае заболевания, 9 августа, за сутки было зафиксировано 300 новых случаев заболевания СOVID-19.

Всего за период пандемии в Украине заболели 2 263 864 человек, выздоровели 2 195 798 человек, летальных случаев — 53 217.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (166), Одесской (99), Донецкой (84), Харьковской (78) и Львовской (78) областях.