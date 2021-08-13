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США обсуждают Афганистан с союзниками

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США обсуждают Афганистан с союзниками

Госсекретарь США Энтони Блинкен в состоявшихся телефонных беседах с главами МИД Канады Марком Гарно, Германии Хайко Маасом и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом обсудил вопросы сокращения дипломатического присутствия Соединенных Штатов в Афганистане, сообщил американский госдепартамент.

В беседах Блинкен обсудил с партнерами «планы Соединенных Штатов по сокращению гражданского присутствия в Кабуле в свете меняющейся ситуации в области безопасности», говорится в сообщении.

В то же время, он «подчеркнул, что Соединенные Штаты по-прежнему привержены поддержанию прочных дипломатических отношений и отношений в области безопасности с правительством Афганистана и сотрудничеству с союзниками».

Стороны обменялись мнениями об обстановке в области безопасности в Афганистане, «неотложной необходимости пресечения насилия и продолжающихся дипломатических усилиях».

«Госсекретарь подтвердил, что Соединенные Штаты по-прежнему привержены поддержке политического урегулирования конфликта», — информировал госдеп.

В то же время, лидеры афганского движения «Талибан» заявили, что не намерены вести переговоры с властями Афганистана до тех пор, пока на посту президента страны находится Гани, сообщил ранее премьер-министр Пакистана Имран Хан.

Как сообщалось, правительство Канады направит в Кабул подразделение спецназа, который будет обеспечивать безопасность сотрудников канадского посольства в процессе его эвакуации и до закрытия, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на информированный источник.

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Ранее о направлении в Кабул 3 тыс. военных для обеспечения безопасной эвакуации части своего посольства сообщил Вашингтон, около 600 военных с той же целью направляет Лондон.

По данным СМИ, боевики «Талибан» продолжают активное наступление. Агентство Associated Press сообщило, что в четверг талибы захватили второй и третий по величине после Кабула города Афганистана — Кандагар и Герат. Под контролем «Талибан» в настоящее время 12 из 34 провинциальных столиц Афганистана и большая часть территории страны.

США, Афганистан
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