В Украине за сутки сделали более 160 тысяч прививок от коронавируса

В течение суток 12 августа в Украине от коронавируса вакцинировали 163 310 человек, при этом первую прививку получили 110 545 украинцев, еще 52 765 — полностью завершили процесс иммунизации, получив обе дозы вакцины, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения на Телеграм канале в пятницу.
«В течение суток работали 1002 мобильные бригады, 2860 пунктов прививки, 329 центров вакцинации», — сказано в сообщении.
В пресс-службе ведомства отметили, что с начала прививочной кампании привито 4 538 443 человека, из них получили одну дозу — 4 538 441 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 2 633 317 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).
«Всего проведено 7171758 прививок», — отметили в Минздраве.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016