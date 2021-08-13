В Украине за сутки сделали более 160 тысяч прививок от коронавируса

В течение суток 12 августа в Украине от коронавируса вакцинировали 163 310 человек, при этом первую прививку получили 110 545 украинцев, еще 52 765 — полностью завершили процесс иммунизации, получив обе дозы вакцины, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения на Телеграм канале в пятницу.

«В течение суток работали 1002 мобильные бригады, 2860 пунктов прививки, 329 центров вакцинации», — сказано в сообщении.

В пресс-службе ведомства отметили, что с начала прививочной кампании привито 4 538 443 человека, из них получили одну дозу — 4 538 441 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 2 633 317 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

«Всего проведено 7171758 прививок», — отметили в Минздраве.