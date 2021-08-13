В МИД РФ считают, что талибы пока не смогут захватить Кабул

Движение «Талибан» не сможет в обозримой перспективе захватить Кабул. Об этом заявил ТАСС в пятницу спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
«В обозримом будущем нет возможностей», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Также он заявил, что вопрос эвакуации российского посольства в Кабуле в связи с захватом талибами крупнейших городов Афганистана - Кандагара и Герата - не рассматривается.
Напомним, что тем временем движение «Талибан» взяло под контроль город Лашкаргах — административный центр провинции Гильменд на юге страны. Боевики ввели режим прекращения огня на 48 часов для эвакуации жителей и военных.
"Военные и правительственные чиновники эвакуировали город после заключения сделки с боевиками",— заявил агенству AFP источник в афганских службах безопасности.
Ранее сообщалось, что талибы захватили город Кандагар — центр одноименной провинции Афганистана и второй по величине город в стране. Накануне талибы захватили Герат — третий по размеру город в стране. Также были взяты под контроль города Газни, Лашкаргах и Калайя-Нау.
Ситуация в Афганистане обострилась после вывода американских военных из Афганистана. Как ранее заявлял пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, в регионе наблюдается ухудшение ситуации. По его словам, талибы наращивают темпы наступления в стране, однако, по его мнению, у афганских властей есть возможность справиться с ситуацией.
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