Украина прорабатывает пути эвакуации своих граждан из Афганистана

Министерство иностранных дел Украины разрабатывает возможные пути эвакуации своих граждан из Афганистана в случае их обращения за помощью, заявляет министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Мы уже начали разрабатывать возможные пути эвакуации (украинских граждан — Ред.) из Афганистана, если поступят такие обращения. На сейчас граждане Украины не обращались в МИД с просьбами эвакуировать их из Афганистана. Но еще раз повторяю, что мы в режиме 24 на 7 работаем и готовы помочь нашим гражданам в Афганистане всеми доступными для нас способами», — сказал Кулеба на онлайн-брифинге в пятницу.

Ситуация в Афганистане обострилась после вывода американских военных из Афганистана. Как ранее заявлял пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, в регионе наблюдается ухудшение ситуации. По его словам, талибы наращивают темпы наступления в стране, однако, по его мнению, у афганских властей есть возможность справиться с ситуацией.