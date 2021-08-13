Талибы не примут предложение властей Афганистана о совместном управлении

Радикальное движение «Талибан» не согласится на предложение правительства Афганистана разделить с ним властные полномочия в обмен на прекращение боевых действий. Об этом сообщает в пятницу газета Times, ссылаясь на официального представителя талибов Забихуллу Муджахида.

«В „Талибане“ не примут предложение Кабула о разделе власти и прекращении огня. Наша цель — положить конец иностранной интервенции и сформировать в стране исламское правительство, — сказал он. — Если они (официальные власти — Ред.) на это пойдут, то мы будем готовы к перемирию. Если же Кабул не готов согласиться с нашими требованиями, то нам будет легко продолжать борьбу и вести джихад».

В четверг глава МИД Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар подтвердил, что Кабул предлагал талибам договориться о совместном управлении страной. В интервью радиостанции «Эхо Москвы» он заявил, что правительство настаивало лишь на том, чтобы будущий государственный строй определил народ Афганистана по итогам свободного волеизъявления. Атмар также подчеркнул, что Кабул будет предпринимать действия по достижению мира в стране совместно с РФ, Центральной Азией, европейскими союзниками, США и всем международным сообществом.

14 апреля президент США Джо Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На этом фоне в стране произошло резкое ухудшение ситуации в области безопасности, связанное с тем, что боевики «Талибана» нарастили темпы наступления на многих направлениях. Согласно данным из различных открытых источников, а также утверждениям самих талибов, радикалы контролируют от 60% до 85% территории страны.

В четверг талибы объявили о захвате ряда крупнейших городов страны, в том числе Кандагара и Герата.