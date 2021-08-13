Талибы захватили столицу второй южной афганской провинции за день

Боевики радикального движения «Талибан» заняли город Калат — административный центр провинции Забуль на юге Афганистана. Об этом в пятницу сообщило агентство Associated Press со ссылкой на представителя местных властей.

По его данным, городские чиновники находятся в близлежащем военном лагере и готовятся к эвакуации.

Ранее сегодня сообщалось, что движение «Талибан» взяло под контроль город Лашкаргах — административный центр провинции Гильменд на юге страны. Боевики ввели режим прекращения огня на 48 часов для эвакуации жителей и военных.

Вчера талибы захватили город Кандагар — центр одноименной провинции Афганистана и второй по величине город в стране. Также талибы захватили Герат — третий по размеру город в стране. Также были взяты под контроль города Газни, Лашкаргах и Калайя-Нау.

Ситуация в Афганистане обострилась после вывода американских военных из Афганистана. Как ранее заявлял пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, в регионе наблюдается ухудшение ситуации. По его словам, талибы наращивают темпы наступления в стране, однако, по его мнению, у афганских властей есть возможность справиться с ситуацией.