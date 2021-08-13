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Более 60% украинцев уверены, что Медведчук невиновен и должен быть оправдан, - опрос

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Более 60% украинцев уверены, что Медведчук невиновен и должен быть оправдан, - опрос

Председатель политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь», народного депутата Виктор Медведчук — невиновен в том, в чем его обвиняет власть, и должен быть немедленно оправдан. Так считают 62,4% украинцев в рамках социологического опроса, проведенного Киевским институтом социологии гражданского общества, по заказу американской компании West Market Industrial LLC (США) с 4 по 9 августа 2021 года.

При этом 68,4% респондентов уверены, что преследование Медведчука — это попытка власти отвлечь внимание украинцев от реальных проблем.

В целом, 61,5% опрошенных заверили, что внимательно следят за развитием ситуации вокруг дела Виктора Медведчука.

А 36,1% респондентов считают, что заседания суда по делу оппозиционного политика заканчивались несправедливо, и мера пресечения ему тяжелее, чем степень обвинения. В свою очередь 33,8% опрошенных уверены, что Медведчука должны были отпустить из зала суда.

Более половины украинцев, которые участвовали в опросе — 55,7% считают, что суд по делу Медведчука будет затянутым, без реального решения, а 36,3% выразили надежду, что суд закончится оправдательным приговором.

При этом 70,4% респондентов уверены, что суд по делу Виктора Медведчука приведет к тому, что и его рейтинг, и рейтинг «Оппозиционной платформы — За жизнь» существенно вырастут.

Опрос Киевского института социологии гражданского общества, по заказу американской компании West Market Industrial LLC (США) проводился с 4 по 9 августа 2021 года. Всего опрошено 3 000 респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности не превышает 2,8%.

Виктор Медведчук, опрос
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