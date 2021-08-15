В Украине менее 700 новых случаев заболевания Сovid-19 за сутки

В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 695 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 238 человек, 17 летальных случаев, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 14 августа 2021 в Украине зафиксировано 695 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 50, медработников — 5). Также за минувшие сутки: госпитализированы — 569 человек; летальных случаев — 17; выздоровели — 238 человек», — сообщил Минздрав Украины на канале в Telegram.

Днем ранее, 14 августа сообщалось о 1 353 новых случаях инфицирования, 13 августа сообщалось о 1 263 новых случаев заболевания, 12 августа за сутки зафиксировано 1 247 новых случаев заболевания СOVID-19, 11 августа сообщалось о 1 122 новых подтвержденных случаях COVID-19.

Всего за период пандемии в Украине заболели 2 265 912 человек, выздоровели 2 196 912 человек, летальных случаев — 53 255.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (87), Ивано-Франковской (60), Одесской (59), Днепропетровской (58) и Харьковской (53) областях.