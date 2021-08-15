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Талибы без боя захватили город Джелалабад

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Талибы без боя захватили город Джелалабад

Боевики движения «Талибан» взяли под свой контроль афганский город Джелалабад, сообщают СМИ, ссылаясь на официальных представителей Афганистана и соответствующие заявления талибов.

«В Джелалабаде нет боев, потому что губернатор сдался «Талибану», — сказал собеседник агентства Reurers. По его словам, это был «единственный способ спасти жизни мирного населения».

Второй источник Reuters сообщил, что талибы согласились предоставить безопасный коридор правительственным чиновникам и силам безопасности, чтобы они могли покинуть Джелалабад. Решение сдать город было принято, чтобы избежать «жертв и разрушений», добавил он.

До этого Кабул и Джелалабад оставались последними крупными городами на востоке Афганистана, которые находились под контролем правительства страны.

Талибы в субботу заявили о захвате девяти провинциальных центров в Афганистане за сутки.

«Провинции Пактика, Пактия, Кунар, Фарьяб, Балх и Лагман (...) перешли под контроль Исламского эмирата. В ходе этих завоеваний тысячи солдат, полиции и других вооруженных сил противоборствующей стороны сложили оружие и присоединились к моджахедам Исламского Эмирата», — говорится в официальном заявлении движения, обнародованном в субботу вечером.

В нем также отмечается, что «тысячи единиц легкого и тяжелого оружия, миллионы боеприпасов, тысячи военных и невоенных транспортных средств, и оборудования были захвачены моджахедами во всех провинциях».

В связи с быстрым продвижением бооевиков «Талибан» к Кабулу западные страны активизировали эвакуацию своих посольств. По оценкам военных экспертов, аэропорт Кабула может быть захвачен талибами раньше, чем предполагалось.

Издание Sunday Telegraph сообщило, что британский посол в Афганистане в связи с растущей угрозой захвата талибами Кабула в воскресенье вечером может вернуться на родину.

В свою очередь, Sunday Times, ссылаясь на источники из правительственных структур, пишет, что Великобритания после эвакуации посольства может закрыть свою дипмиссию в Афганистане.

Издание Politico информировало, что Пентагон приступил к планированию операции по эвакуации из Кабула всего состава американского посольства.

Также сообщается, что Центральное командование вооруженных сил США считает полную эвакуацию посольства «неизбежной».

Ранее в Вашингтоне было объявлено об эвакуации части сотрудников дипмиссии, а также афганцев, которые тесно сотрудничали с американскими структурами во время их пребывания в Афганистане.

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Газета писала, что в связи с приближением талибов к Кабулу сотрудникам посольства пятницу было приказано начать уничтожение документов и оборудования.

Для обеспечения безопасности эвакуации посольства президент США Джо Байден санкционировал направить в Афганистан 5 тыс. военных. Ранее планировалось, что эту задачу будут выполнять 3 тыс. морских пехотинцев и солдат сухопутных войск. Часть из них уже прибыла в Кабул.

Великобритания для этих же целей наплавляет в Афганистан 600 своих военнослужащих.

Афганистан
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