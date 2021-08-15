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Талибы продолжают захватывать один город за другим

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Талибы продолжают захватывать один город за другим

Сторонники радикального движения «Талибан» взяли под свой контроль город Майданшахр — административный центр провинции Вардак. Соответствующее заявление опубликовано в воскресенье на странице официального представителя талибов Забихуллы Муджахида в Twitter.

По его информации, губернатор, начальник полиции и другие органы управления захвачены радикалами. Вооружение и снаряжение правительственных сил перешли в руки талибов.

Майданшахр расположен к юго-западу от Кабула, находится в 45,7 км от афганской столицы.

Также сообщается, что сторонники «Талибана» взяли под свой контроль здание администрации провинции Хост, расположенной на юге-востоке страны. Об этом в воскресенье сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

Город Хост, административный центр указанной провинции, находится в 30 км от границы с Пакистаном.

Кроме того, талибы взяли под свой контроль крупный погранпереход «Торхам» на афгано-пакистанской границе. Сообщение об этом опубликовано в воскресенье на странице представителя талибов Забихуллы Муджахида в Twitter.

«Торхам в уезде Лал Пур провинции Нангархар, который находится на границе с Пакистаном, попал в руки моджахедов. Комиссариат и другие объекты в городе также перешли под контроль моджахедов. Моджахеды пытаются как можно скорее возобновить работу комиссий, пограничного перехода, а также дела людей и их бизнес», — указывается в сообщении.

Погранпереход соединяет афганскую провинцию Нангархар с пакистанской провинцией Хайбер-Пахтунхва.

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14 апреля Байден объявил о решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На этом фоне в исламской республике произошло резкое ухудшение ситуации в области безопасности, связанное с тем, что радикальное движение «Талибан» нарастило темпы наступления на ряде направлений.

Афганистан, Талибан
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