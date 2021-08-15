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«Талибан» уже ведет в Кабуле переговоры о передаче власти

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«Талибан» уже ведет в Кабуле переговоры о передаче власти

Переговорщики от движения «Талибан» находятся на пути в президентский дворец в Кабуле для обсуждения подготовки к смене власти, сообщило в воскресенье агентство Associated Press со ссылкой на представителя афганских властей.

Он заявил на условиях анонимности, что цель переговоров — мирная передача власти от нынешнего афганского правительства движению «Талибан».

Президент Афганистана Ашраф Гани в ближайшие часы должен будет оставить свой пост, сообщил в воскресенье телеканал «Аль-Арабийя» со ссылкой на источники.

«Согласно источникам „Аль-Арабийя“, афганский президент откажется от своих полномочий в течение следующих нескольких часов после того, как „Талибан“ в воскресенье вошло в Кабул», — передает телеканал.

В свою очередь агентство Khaama Press сообщило со ссылкой на собственные источники, что главой нового переходного правительства назначат Али Ахмада Джалали — бывшего главу МВД Афганистана.

Тем временем, телеканал Sky news сообщает о бегстве из столицы людей, которые ранее тысячами перебирались в Кабул из разных провинций страны, спасаясь от наступающих талибов.

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Ранее в воскресенье министр внутренних дел Афганистана Абдул Сатар Мирзаквал заявил, что столица будет передана талибам мирно. В свою очередь талибы выступили с официальным заявлением, в котором также объявили, что намерены взять столицу «мирным путем». Талибы утверждают, что «приказали всем своим силам стоять у ворот Кабула, а не пытаться проникнуть в город».

Афганистан, Талибан
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