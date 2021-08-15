Талибы полностью окружили Кабул и входят в аэропорт

Боевики радикального движения «Талибан» полностью окружили город Кабул и входят на территорию аэропорта афганской столицы. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Al Arabiya.
По его данным, талибы обещают, что все иностранцы, желающие покинуть Афганистан, смогут беспрепятственно это сделать, воспользовавшись аэропортом Кабула. Те, кто пожелает остаться, должны зарегистрировать свое присутствие у представителей движения.
По данным пакистанского телеканала Geo TV, талибы заявили, что кабульский аэропорт будет функционировать в штатном режиме.
По информации телеканала, талибы также пообещали, что служащим афганских вооруженных сил разрешено разойтись по домам, если они того пожелают. Как заверило руководство движения, боевикам приказано не праздновать победу стрельбой в воздух.
Руководство «Талибана» информировало, что образовательные, медицинские и иные общественно значимые учреждения Кабула продолжат работу в штатном режиме. Радикалы обещают не позволять боевикам проводить в городе какие-либо победные шествия.
Ранее талибы заявили о том, что контролируют всю территорию Афганистана.
Утром в воскресенье силы движения начали наступление по всем направлениям на Кабул. Исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал заявил в эфире телеканала TOLO News, что «переход власти пройдет мирным путем».
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