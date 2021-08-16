В Украине за сутки зафиксировано 417 новых случаев Сovid-19

В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 417 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 248 человек, 14 летальных случаев, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 15 августа 2021 в Украине зафиксировано 417 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 31, медработников — 10). Также за минувшие сутки: госпитализированы — 433 человека; летальных случаев — 14; выздоровели — 248 человек», — сообщил Минздрав Украины на канале в Telegram.

Днем ранее, 15 августа за сутки зафиксировано 695 новых случаев заболевания Сovid-19, 14 августа сообщалось о 1 353 новых случаях инфицирования, 13 августа сообщалось о 1 263 новых случаев заболевания, 12 августа за сутки зафиксировано 1 247 новых случаев заболевания СOVID-19, 11 августа сообщалось о 1 122 новых подтвержденных случаях COVID-19.

Всего за период пандемии в Украине заболели 2 266 329 человек, выздоровели 2 197 075 человек, летальных случаев — 53 269.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (59), Одесской (47), Винницкой (35), Сумской (32) и Херсонской (30) областях.