В Украине в воскресенье от коронавируса вакцинировали более 50 тыс. человек

В течение суток 15 августа в Украине от коронавируса вакцинировали 51 068 человек, при этом первую прививку получили 31 675 украинец, еще 19 393 — полностью завершили процесс иммунизации, получив обе дозы вакцины, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения на Телеграм канале в понедельник.

«В течение суток работали 307 мобильных бригад, 1009 пунктов прививки, 346 центров вакцинации», — говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что с начала прививочной кампании привито 4 722 695 человек, из них получили одну дозу — 4 722 693 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы — 2 738 073 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).

«Всего проведено 7 460 766 прививок», — добавили в пресс-службе ведомства.