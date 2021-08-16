Талибы заявили о контроле над 90% афганских государственных зданий

Представитель движения «Талибан» заявил, что под контролем талибов находятся более 90% афганских государственных зданий, сообщают СМИ.

Как передает агентство Рейтер, неназванный представитель «Талибана» заявил, что талибы контролируют 90% государственных зданий, при этом боевикам приказано не допускать причинения ущерба.

Сообщается также, что в движении отметили, что под их контролем находятся почти все основные контрольно-пропускные пункты в Кабуле.

Напомним, вчера боевики движения вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, «чтобы предотвратить бойню». В ночь на понедельник официальный представитель политофиса «Талибана» Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.