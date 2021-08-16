«Газпром» выкупил всего 4% из дополнительной мощности прокачки газа через Украину на сентябрь

«Газпром» на аукционе «Оператора газотранспортной системы Украины» (ОГТСУ) купил лишь малую часть из предложенных дополнительных твердых мощностей прокачки через Украину на сентябрь, свидетельствуют результаты аукциона Regional Booking Platform в понедельник.
На аукцион были выставлены мощности до 15 млн куб. м в сутки, но выкупленными оказались только 0,65 млн куб. м в сутки.
У «Газпрома» на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м — это 109 млн куб. м в сутки.
В предыдущие месяцы «Газпром» регулярно бронировал дополнительную твердую транзитную мощность через Украину и никогда не заказывал дополнительную прерываемую мощность, предлагаемую ОГТСУ.
С начала августа «Газпром» резко снизил транспортировку газа по газопроводу «Ямал-Европа», который забронирован у него до конца сентября.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016