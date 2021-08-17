В ЕС боятся усиления позиций России и Китая в Афганистане

Евросоюзу следует незамедлительно предпринять действия по стабилизации гуманитарной ситуации в Афганистане, учитывая тот факт, что Россия и Китай быстро попытаются «заполнить политический вакуум» в стране, считают депутаты Европарламента. Об этом говорится в их заявлении, которое было размещено на сайте парламента.
«ЕС необходимо разработать новую стратегию для Афганистана и региона..., учитывая, что Россия и Китай быстро попытаются заполнить политический вакуум. В частности, следует призвать Пакистан, Иран и Индию сыграть конструктивную роль в Афганистане», — говорится в сообщении. Его подписали глава комитета по международным отношениям Дэвид МакАлистер, глава комитета по развитию Томас Тобэ и глава делегации по отношениям с Афганистаном Петрас Ауштревичус.
Они назвали вывод войск США из Афганистана поспешным и выразили глубокую озабоченность событиями, которые за этим последовали. Это, а также «шокирующий крах» афганских институтов и сил безопасности позволили талибам захватить страну «неожиданно быстро», полагают парламентарии.
Они обратили особое внимание на гуманитарный аспект ситуации и заявили, что необходимо способствовать безопасному отъезду иностранцев из Афганистана, а также тех граждан страны, которых хотят покинуть ее. В Европарламенте призвали всех, кто наделен властью в Афганистане, воздерживаться от насилия, уважать основные права человека и гуманитарное право, а также достижения последних 20 лет в области прав женщин.
Напомним, что «Талибан» заявил о полном контроле над Афганистаном 15 августа, тогда же движение сообщило о контроле над большей частью Кабула. До этого чуть больше, чем за неделю, талибы установили контроль над основными городами Афганистана, включая крупнейшие после Кабула Кандагар и Герат.
Многие граждане Афганистана попытались покинуть страну. Так как талибы установили контроль над всеми границами и, соответственно, погранпереходами, единственным способом уехать остались самолеты. Из-за этого в аэропорту Кабула образовались огромные очереди и давка.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016