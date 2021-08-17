Войти
Байден попытался объяснить позорное бегство из Афганистана
позиция
Байден попытался объяснить позорное бегство из Афганистана
Лукашенко назвал причины развала СССР
соседи
Лукашенко назвал причины развала СССР

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

дружба народов
RSS

В ЕС боятся усиления позиций России и Китая в Афганистане

171
В ЕС боятся усиления позиций России и Китая в Афганистане

Евросоюзу следует незамедлительно предпринять действия по стабилизации гуманитарной ситуации в Афганистане, учитывая тот факт, что Россия и Китай быстро попытаются «заполнить политический вакуум» в стране, считают депутаты Европарламента. Об этом говорится в их заявлении, которое было размещено на сайте парламента.

«ЕС необходимо разработать новую стратегию для Афганистана и региона..., учитывая, что Россия и Китай быстро попытаются заполнить политический вакуум. В частности, следует призвать Пакистан, Иран и Индию сыграть конструктивную роль в Афганистане», — говорится в сообщении. Его подписали глава комитета по международным отношениям Дэвид МакАлистер, глава комитета по развитию Томас Тобэ и глава делегации по отношениям с Афганистаном Петрас Ауштревичус.

Они назвали вывод войск США из Афганистана поспешным и выразили глубокую озабоченность событиями, которые за этим последовали. Это, а также «шокирующий крах» афганских институтов и сил безопасности позволили талибам захватить страну «неожиданно быстро», полагают парламентарии.

Они обратили особое внимание на гуманитарный аспект ситуации и заявили, что необходимо способствовать безопасному отъезду иностранцев из Афганистана, а также тех граждан страны, которых хотят покинуть ее. В Европарламенте призвали всех, кто наделен властью в Афганистане, воздерживаться от насилия, уважать основные права человека и гуманитарное право, а также достижения последних 20 лет в области прав женщин.

Читайте также: Экономика Афганистана: какая страна досталась победителю

Напомним, что «Талибан» заявил о полном контроле над Афганистаном 15 августа, тогда же движение сообщило о контроле над большей частью Кабула. До этого чуть больше, чем за неделю, талибы установили контроль над основными городами Афганистана, включая крупнейшие после Кабула Кандагар и Герат.

Многие граждане Афганистана попытались покинуть страну. Так как талибы установили контроль над всеми границами и, соответственно, погранпереходами, единственным способом уехать остались самолеты. Из-за этого в аэропорту Кабула образовались огромные очереди и давка.

ЕС, Афганистан
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 17 августа 2021
Понедельник, 16 августа 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Кутуев
Павел Кутуев
доктор социологических наук, профессор

О чем пишут европейские СМИ накануне визита Меркель

Избавиться от обвинений в авторитаризме, незаконном запрете СМИ и репрессий против оппозиции будет весьма непросто. Самое главное, что шаг за шагом, но такой имидж угрожает привести к дипломатической изоляции Зеленского как политика в ЕС, а это путь, который в своё время из-за дела Тимошенко прошёл Виктор Янукович.
Михаил Шпир
Михаил Шпир
политтехнолог

Пан Порошенко, узнаю Вас в гриме!

Даже Мустафу Найема передают от Порошенко к Зеленскому как «переходящее красное знамя». При Порошенко Найема взяли в список БПП и сделали депутатом Верховной Рады, а при Зеленском «ценного кадра» трудоустроили сначала в «Укроборонпром», а сейчас назначили замминистра в Мининфраструктуры.
Дмитрий Марунич
Дмитрий Марунич
сопредседатель Фонда энергетических стратегий

История Чауса показывает, что за политические репрессии придется отвечать. И, скорее всего, до конца жизни

Любому судье достаточно просто представить, что пережил - и что еще может пережить - Николай Чаус, чтобы понять, что не надо участвовать в политическом заказе. Вот такие вот трезвые выводы получаются из всей этой истории. Плюс истории о бывшем судье Родионе Кирееве.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016