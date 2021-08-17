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Кабмин зафиксировал сниженный тариф на э/э в 1,44 грн/кВт-ч до 30 апреля 2022 года

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Кабмин зафиксировал сниженный тариф на э/э в 1,44 грн/кВт-ч до 30 апреля 2022 года

Кабинет министров зафиксировал цену электроэнергии для индивидуальных бытовых потребителей на уровне 1,44 грн/кВт-ч при объеме потребления 250 кВт-ч/месяц включительно с 1 октября 2021 года до 30 апреля 2022 года.

Соответствующая норма закреплена в обнародованном поздно вечером в понедельник постановлении Кабмина № 859 от 11 августа 2021 года о внесении изменений в постановление № 483 от 5 июня 2019 года о возложении специальных обязательство по обеспечению электроэнергией населения.

Согласно постановлению, для бытовых потребителей с объемом потребления свыше 250 кВт-ч/месяц цена останется на уровне действовавшего до этого тарифа в 1,68 грн/кВт-ч за весь объем потребления.

Правительство сохранило тариф в 1,68 грн/кВт-ч для коллективных бытовых потребителей, общежитий, рассчитывающихся за э/э по общему счетчику в части потребления э/э физическими лицами для собственных нужд, исключая профессиональную и хозяйственную деятельность.

По такому тарифу будут оплачивать э/э многоквартирные жилые дома, включая общежития, на технические цели и освещение дворов, лестниц и номерных знаков, а также дачные, дачно-строительные и гаражно-строительные кооперативы, садовые общества, кооперативы на работу насосов и освещение территорий. Помимо этого, такой же тариф сохранен для юрлиц-собственников или балансодержателей имущества, используемого для компактного поселения внутренне перемещенных лиц, в части удовлетворения бытовых нужд таких лиц, и религиозных организаций на коммунально-бытовые нужды.

При наличии двухзонного счетчика индивидуальные и коллективные потребители, в том числе общежития, оплачивают с 23:00 до 7:00 половину тарифа, в остальные часы — весь тариф, при наличии трехзонного счетчика — 1,5 тарифа с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00, а также 0,4 тарифа в ночное время с 23:00 до 7:00, в остальные часы — фиксированный тариф.

Как сообщалось, Кабинет министров на заседании 11 августа принял решение снизить тариф на электроэнергию для населения с объемом потребления до 250 кВт-ч до 1,44 грн-кВт-ч с 1 октября 2021 года.

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По словам представлявшего проект постановления министра энергетики Германа Галущенко, принятие такого решения позволит усилить защиту бытовых потребителей и внедрить с 1 октября финансовую модель спецобязательств по обеспечению населения электроэнергией (ПСО) .

«Этим мы снижаем тариф для 80% бытовых потребителей: для них он составит 1,44 грн/кВт-ч. Эта возможность достигается через внедрение новой модели ПСО, которая вводится впервые и предусматривает усиление роли государства через государственные генкомпании, в частности „Энергоатом“ и „Укргидроэнерго“, которые становятся ключевыми ее участниками», — отметил он.

электроэнергия, Кабмин
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