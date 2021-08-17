Одна область Украины уже выпадает из «зеленой» зоны карантина

По состоянию на сегодня, 17 августа все регионы Украины находятся в «зеленой» зоне карантина. Однако в одной из областей один из эпидемиологических показателей не в пределах нормы.

Об этом сообщает Минздрав.

Так, Ровенская область демонстрирует высокие показатели динамики госпитализаций больных с коронавирусом. По последним данным, этот показатель в регионе составляет 86,2%, хотя ранее колебался в пределах 51,5-56,7%.

Отметим, что вчера динамика госпитализаций была превышена в Полтавской области — 64%, однако сегодня снизилась и составляет 44,4%.

При этом норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным или подозрением на COVID-19 должна составлять не более 50%.

Напомним, что в Украине за сутки зарегистрировано 890 новых подтвержденных случаев COVID-19.