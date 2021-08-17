Американский сайт: Киев предостерегли от неправильной реакции на предупреждения Путина, в частности на преследование Медведчука

Депутат Верховной Рады Ренат Кузьмин на своей странице в Facebook предостерег Киев от неправильной реакции на десять предупреждений президента России Владимира Путина, которые, по его мнению, были не поняты в Украине. Об этом пишет The News 24.

Первым из них парламентарий обозначил «месседж» по поводу Майдана, второй касался Крыма, но до властей «опять не дошло». Третьим сообщением он назвал Донбасс, затем «Турецкий поток» и «Северный поток-2».

Шестым предупреждением Кузьмин назвал увеличение цены на газ, седьмым — иск к Украине в ЕСПЧ. Он также упомянул «заявление в ООН», статью Путина о единстве русских и украинцев и обвинение в незаконном преследовании главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

«А наши в ответ: кому не нравится — валите жить в Россию... Они действительно не понимают, чем все это может закончиться? И даже после слов Путина о том, что Украина при выходе из СССР незаконно отхватила чужие территории с многомиллионным населением?» — заключил депутат.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал — «Перший Незалежний». Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах «112 Украина», NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек — среди них председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти — откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов «112 Украина», NewsOne и Zik.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 70 тысяч материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.