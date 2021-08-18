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Микрокредитование быстро и легко: полезные факты

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Микрокредитование быстро и легко: полезные факты

Непредвиденные траты могут возникнуть у каждого — незапланированный отпуск, покупка техники, и другие ситуации, когда деньги нужны срочно. Обращаться в банк не всегда выгодно, кроме того большинстве случаев небольшие суммы такие организации не предоставляют. Поэтому многие граждане нашей страны предпочитают взять микрозайм — небольшую сумму у микрофинансовой организации. Насколько это быстро и выгодно, стоит разобраться детально.

Взять кредит онлайн может любой совершеннолетний гражданин нашей страны. Микрокредитование осуществляется микрофинансовыми организациями, которые работают на основании лицензии на право осуществления данной финансовой деятельности. Действуют они совершенно легально, но если есть сомнения по поводу какой-либо организации, всегда можно узнать на сайте Нацкомиссии перечень МФО. 

Как получить микрозайм. Взять кредит на карту онлайн несложно он выдается лицам, достигшим 18 лет, а также пенсионерам, студентам, мамочкам в декретном отпуске и даже тем, кто не трудоустроен официально. Для получения средств понадобится паспорт и идентификационный код. Микрозайм на карту можно получить двумя способами:

  1. оставив заявку на сайте. Деньги поступают быстро, и не требуется лично идти в офис.
  2. В отделении компании доступно получить кредит наличными. Для этого нужно посетить филиал компании.

Рассмотрение заявки на микрокредит занимает не более часа, после одобрения средства сразу поступают на карту выбранного банка.

Процентная ставка. Перед тем, как взять кредит онлайн в любой организации, стоит поинтересоваться процентной ставкой. Это сумма, которую необходимо заплатить за использование кредитных средств. В среднем МФО предлагают не более 1,5-2% в день, но иногда проходят акции, и можно при первичном обращении взять займ под 0,01%. Рассчитать сумму, которую необходимо вернуть, можно при помощи онлайн-калькулятора на сайте выбранной компании.

Что лучше банк или МФО. Многие пользователи, перед тем как оформить займ на карту, взвешивают все плюсы и минусы. Здесь стоит отметить, что разница между организациями не только в процентной ставке, но и в условиях выдачи. На что обратить внимание: Кредитная история, Нетрудоустроенные лица, Сумма кредита. 

Из этого следует, что если требуется срочно небольшая сумма, лучше взять кредит онлайн в МФО, чем надеяться на лояльность банка. Если же речь идет о крупной сумме, кредите на машину и подобных случаях — тогда стоит попытать удачу в банковской организации.

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