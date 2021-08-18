В Украине за сутки почти 1,5 тысячи новых случаев Сovid-19

В Украине по состоянию на утро среды зафиксировано 1 447 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 712 человек, умерли 40, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 17 августа 2021 в Украине зафиксировано 1 447 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 104, медработников — 38). Также за минувшие сутки: госпитализированы — 677 человек; летальных случаев −40; выздоровели — 712 человек», — сообщил Минздрав Украины на канале в Telegram.

Днем ранее, 17 августа за сутки зафиксировано 890 новых случаев заболевания Сovid-19, 16 августа сообщалось о 417 новых случаев заболевания, 15 августа за сутки зафиксировано 695 новых случаев заболевания Сovid-19, 14 августа сообщалось о 1 353 новых случаях инфицирования, 13 августа сообщалось о 1 263 новых случаях заболевания.

Всего за период пандемии в Украине заболели 2 268 666 человек, выздоровели 2 198 220 человек, летальных случаев — 53 336.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (181), Донецкой (155), Одесской (130), Днепропетровской (93) и Харьковской (89) областях.