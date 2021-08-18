«Талибан» потребовал у жителей Афганистана сдать оружие и боеприпасы

Гражданское население Афганистана, у которого есть свое оружие и боеприпасы, должно сдать их талибам. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя «Талибана».

По его словам, любые жалобы граждан на членов «Талибана» будут незамедлительно расследованы. Боевикам также приказано не праздновать взятие страны.

Кроме того, представитель талибов пообещал, что лидеры движения публично заявят о себе. Как отмечает агентство, последние 20 лет верхушка «Талибана» в основном существовала скрытно. «Медленно, постепенно мир увидит всех наших лидеров, не будет тени секретности», — заявил собеседник Reuters.

Официальный представитель «Талибана» Забихулла Муджахид ранее требовал от участников движения предотвращать грабежи и «не беспокоить» местных жителей.

В Кабуле боевики начали изымать оружие у граждан днем в понедельник, 16 августа, мотивируя это тем, что людям «больше ничто не угрожает». Была разоружена в том числе охрана канала Tolo News. В городе ввели комендантский час с 21:00 для «пресечения беспорядков».

Талибы объявили, что полностью контролируют территорию Афганистана, 15 августа. В тот же день президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны. К утру 16 августа боевики взяли под контроль большую часть Кабула, в том числе и президентский дворец.