В Украине за сутки 1 560 новых случаев заболеваний Сovid-19

В Украине по состоянию на утро четверга зафиксировано 1 560 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 898 человек, умерли 32, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 18 августа 2021 в Украине зафиксировано 1 560 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 90, медработников — 35). Также за минувшие сутки: госпитализированы — 665 человек; летальных случаев 32; выздоровели — 898 человек», — сообщил Минздрав Украины на канале в Telegram.

Днем ранее, 18 августа за сутки зафиксировано 1 447 новых случаев заболеваний Сovid-19, 17 августа за сутки зафиксировано 890 новых случаев заболевания Сovid-19, 16 августа сообщалось о 417 новых случаев заболевания, 15 августа за сутки зафиксировано 695 новых случаев заболевания Сovid-19, 14 августа сообщалось о 1 353 новых случаях инфицирования.

Всего за период пандемии в Украине заболели 2 270 226 человек, выздоровели 2 199 118 человек, летальных случаев — 53 368.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (245), Харьковской (130), Одесской (105), Тернопольской (87) и Черновицкой (82) областях.