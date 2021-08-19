В Украине хотя бы одну дозу вакцины уже получили почти 5 миллионов человек

В течение суток 18 августа в Украине от коронавируса вакцинировали еще 120 004 человек, при этом первую прививку получили 62 714 украинцев, еще 57 290 — полностью завершили процесс иммунизации, получив обе дозы вакцины, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения в Телеграм-канале в четверг.
«В течение суток работали 843 мобильные бригады, 2745 пунктов прививки, 326 центров вакцинации», — говорится в сообщени.
В Минздраве отметили, что с начала прививочной кампании привито 4 914 255 человек, из них получили одну дозу — 4 914 253 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы — 2 908 748 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).
«Всего проведено 7823001 прививки», — добавили в ведомстве.
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