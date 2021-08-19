Байден не верит в то, что «Талибан» изменился

Президент США Джо Байден заявил, что не верит в то, что радикальное движение «Талибан», пришедшее к власти в Афганистане, претерпело какие-либо изменения. Такое мнение он озвучил в интервью телекомпании ABC, транслировавшемся в четверг.
На вопрос ведущего, изменился ли в его понимании «Талибан», Байден сказал: «Нет». «Я думаю, что они переживают своего рода экзистенциальный кризис из-за сомнений в том, хотят ли они выглядеть полноправным правительством в глазах международного сообщества. Я не уверен, что они хотят этого», — подчеркнул он.
Позиция разведсообщества США в вопросе сроков свержения президента Афганистана Ашрафа Гани и захвата власти радикальным движением «Талибан» не была единой, признал он. Как заявил президент США, никто не мог предположить, что Кабул будет взят талибами под контроль таким образом.
«Если оглядываться назад на отчеты разведки, то консенсуса не было... Они говорили о том, что, вероятнее, это (захват страны — Ред.) могло бы произойти ближе к концу года... Я думаю, никто не предполагал, что Кабул будет взят», — сказал Байден.
Напомним, движение «Талибан» в четверг, 19 августа, когда Афганистан празднует День независимости страны, провозгласило победу над США.
Согласно заявлению талибов, народ Афганистана одержал верх «над тремя надменными империями три века подряд», то есть над Великобританией, СССР и США.
Ранее движение «Талибан» взяло под контроль территорию Афганистана, в том числе Кабул. В этой ситуации многие иностранцы и афганцы стремятся покинуть территорию страны через кабульский международный аэропорт. США и некоторые их союзники обеспечивают безопасность аэропорта и организовывают эвакуацию людей.
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