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«Газпром» собирается качать газ по Nord Stream 2 уже в этом году

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«Газпром» собирается качать газ по Nord Stream 2 уже в этом году

По газопроводу «Северный поток-2» в 2021 году может быть поставлено 5,6 млрд куб. м газа, говорится в поступившем в СМИ сообщении компании об итогах работы с января по июль.

Ранее в «Газпроме» уже заявляли, что планируют ввести «Северный поток-2» в эксплуатацию в этом году. На фоне сообщений о конкретных запланированных к прокачке объемов стоимость газа в Европе снизилась на бирже. Так, цена сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах опустилась ниже $500 за 1 тыс. куб. м.

В четверг «Газпром» также отчитался о поставках газа по трубопроводу «Северный поток» на европейский рынок в 2020 году. Они составили 59,3 млрд куб. м, что на 7,8% больше его плановой производительности. По данным компании, 2020 год стал рекордным по объему поставленного газа для газопровода.

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В начале июня президент РФ Владимир Путин объявил о завершении укладки первой нитки «Северного потока-2». Он также отметил, что работа газопровода подготовлена до компрессорной станции «Славянская». «Газ на «Славянскую» подан, таким образом, «Газпром» готов к заполнению газом «Северного потока-2», — заключил российский президент.

Исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг ранее допускал, что полностью завершиться строительство может в августе.

Северный поток-2
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