США за последние дни эвакуировали из Кабула около 7 тысяч человек

США к настоящему моменту эвакуировали из аэропорта Кабула около 7 тысяч человек. Об этом сообщил в четверг на регулярном брифинге для журналистов в Пентагоне генерал Хэнк Тейлор, который, в частности, отвечает за вопросы логистики при проведении операций по эвакуации из афганской столицы.
«С начала операции по эвакуации 14 августа мы вывезли по воздуху в целом около 7 тыс. человек», — сказал он. При этом, по словам Тейлора, за последние сутки из аэропорта вылетели 12 рейсов с 2 тыс. человек на борту.
В целом же, по его словам, с конца июля из Афганистана были эвакуированы около 12 тыс. человек, в том числе граждане США, сотрудники посольства США, афганцы, подавшие заявления на специальные иммиграционные визы, а также другие лица, которых эвакуировали в координации с американскими властями.
Более 5,2 тыс. американских военнослужащих в данный момент находятся в аэропорту столицы Афганистана, обеспечивая его безопасность, сообщил Тейлор.
«Военное присутствие США в Кабуле в настоящее время насчитывает более 5,2 тыс. военнослужащих. Аэропорт Кабула остается в безопасности и открытым для полетов», — отметил он.
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