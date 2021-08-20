Как учить времена на английском

Многих, кто приступает к изучению английского языка, пугает количество времен, которое им предстоит освоить. В данной статье мы разберем, как лучше к ним подступиться и можно ли выучить их все.

Прежде чем приступить к изучению английских времен

К любому делу нужно иметь правильный подход. Обучение английского (https://nyschool.org.ua/) с профессиональными педагогами поможет лучше разобраться в грамматике времен. При изучении языка самое главное — регулярность занятий. Грамотно распределите свое время, составьте удобный для себя график. Если между занятиями делать большие перерывы, приобретенные ранее знания будут "испаряться", и достичь прогресса в изучении не только английских времен, но и языка вообще, будет крайне трудно. Помните: удобное расписание занятий — уже половина успеха. Учить времена на английском языке нужно регулярно, по расписанию.

Особенности времен в английском языке

Количество времен в английской грамматике составляет 24. Кажется, что это много, однако паниковать не стоит. Дело в том, что в английском языке существует такое понятие, как видо-временные формы глагола. Это значит, что Present, Past или Future могут быть простыми (неопределенными), длительными, совершенными, совершенно-длительными:

Simple;

Continuous;

Perfect;

Perfect-Continuous.

Также существует время Future-in-the-Past, которое используется, когда будущее выражается относительно прошлого.

Другая особенность английской временной грамматики состоит в том, что в ней есть активный и пассивный залог. В первом случае действие выполняется самим подлежащим, во втором — над субъектом. И в пассивном залоге, в отличие от активного, нет видо-временной формы Perfect-Continuous, а также времени Future Continuous. То есть, три привычных нам времени в активном залоге (настоящее, прошлое и будущее), а также вид Future-in-the-Past умножаются на количество видо-временных форм. Прибавляем 8 времен пассивного залога и получаем пугающее число 24. При системном и последовательном изучении освоить английские времена будет нетрудно. Главное — не оставлять на потом непонятные моменты и разбирать их прежде, чем переходить к следующей теме.

Теория — основа всего

Для того, чтобы учить времена было удобнее, во всех учебниках и пособиях их представляют в виде таблиц. Они также есть в свободном доступе в сети Интернет. Несмотря на такое разнообразие, попробуйте составить и заполнить временную таблицу самостоятельно. Во-первых, так вы действительно поймете, по какому принципу образуются времена в английском, а во-вторых, вам будет легче их запомнить. Таблицу придется выучить "от" и "до", но когда вы поймете принцип построения предложения в том или ином времени, вам станет легче. Тем не менее, на первых порах нужно будет проговаривать и прописывать схемы, а также учить временные указатели (маркеры) и правила, чтобы использовать грамматические времена уместно.

Полезный совет: маркеры — это слова (обстоятельства), которые указывают на момент времени. Выучив их, вы сможете безошибочно определять, в какую видо-временную форму следует ставить глагол.

В какой последовательности учить времена в английском языке

Идите от простого к сложному. Начните с того, чтобы научиться составлять предложения с начальной формой глагола, затем приступайте к изучению Present Simple, Past Simple и Future Simple, и двигайтесь по направлению к Continuous и Perfect. При изучении каждого времени уделяйте внимание указателям, это сильно упростит задачу, разбирайте основные случае употребления грамматических конструкций.

Очень важно уметь составлять не только утвердительные, но и отрицательные и вопросительные предложения в каждом времени. Все это также можно узнать из схем и довести до автоматизма за счет изучения теории и постоянной письменной и разговорной практики.

Не забывайте о практике, делайте переводы и работайте над ошибками

Твердое знание правил очень важно в изучении любого языка. Однако если это помогает на начальных стадиях освоения грамматических времен в английском, то после будет только мешать, если вы ограничитесь исключительно теорией и не будете применять ее на практике. В наше время существует множество бумажных и электронных пособий с тестовыми заданиями и упражнениями, а также онлайн-сервисы, используя которые вы можете отточить свои навыки:

Составляйте и прописывайте предложения, проговаривайте их, записывайте себя на диктофон и слушайте, стараясь выявить ошибки в устной речи и грамматике;

Составляйте ответно-вопросные формы, доводя это до автоматизма.

Выполняя любимые упражнения на закрепление знаний, старайтесь вникать в суть того, что вы делаете. Только таким способом можно выучить иностранный. Помните: вам не поможет никакая методика, если вы сами не будете двигаться вперед.

Общение с носителем языка — хорошая помощь в изучении

Не спешите паниковать. Чтобы пообщаться с иностранцем на его родном языке, необязательно ехать заграницу. Конечно, если у вас есть возможность пожить некоторое время непосредственно в среде носителей языка, это будет только плюсом. Но если такой возможности нет, можно поступить проще. Используйте для этого социальные сети. Наверняка найдется кто-нибудь, кто также ищет собеседника, чтобы подтянуть свои разговорные и письменные навыки в русском языке. Вы можете начать с переписки, а затем перейти на видеозвонки.

В чем плюс такого общения? Вы научитесь использовать в своей речи наиболее употребляемые времена. Не секрет, что в русском языке существует множество сложных грамматических конструкций, к которым мы не прибегаем в повседневном общении. Также и в английском. Несомненный бонус — правильные произношение и интонация. Однако прежде чем начать общаться с носителем языка, вы должны иметь уверенную теоретическую базу.

Учить времена на английском во что бы то ни стало

Освоение времен английского языка — сложный процесс, который требует не только умственного напряжения, но и моральных сил. Очень важно не останавливаться на достигнутом. Вы можете записаться на групповые занятия, чтобы чувствовать поддержку остальных и приобрести здоровую конкуренцию, или же ходить на индивидуальные занятия к репетитору, если так будете чувствовать себя увереннее.