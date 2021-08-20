Путин и Меркель проведут переговоры в Москве, на повестке актуальные международные вопросы

Президент РФ Владимир Путин в пятницу в Москве встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель, это будет их первая личная встреча за последние три года.

В этот раз визит Меркель проходит на фоне завершения срока ее деятельности на посту канцлера ФРГ, парламентские выборы в Германии состоятся 26 сентября 2021 года, свою кандидатуру она не выдвигала.

Москву канцлер посетит перед поездкой в Киев, запланированной на 22 августа.

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт ранее сообщил, что программа визита Меркель в Россию «очень плотная, сконцентрированная на общении с российским президентом».

Международная повестка переговоров лидеров России и Германии не обойдется без обсуждения ситуации в Афганистане, а двусторонняя — без обсуждения энергетических вопросов.

15 августа Талибы вошли в Кабул и заявили, что освободили Афганистан, а войну считают завершенной. До этого на фоне вывода войск США и их союзников из Афганистана талибы провели масштабное наступление на афганские правительственные силы. Президент страны Ашраф Гани бежал в ОАЭ.

Аналитики считают, что визит федерального канцлера Германии в Москву в значительной степени будет посвящён вопросам взаимодействия с Россией в сфере энергетики. «Безусловно, Путин и Меркель обсудят дальнейшее энергетическое сотрудничество после достройки „Северного потока — 2“. Меркель ожидает от Путина заверений в том, что Россия не будет отключать газ Украине», — считает немецкий политический аналитик, научный директор Германо-российского форума Александр Рар.

В целом свой предстоящий визит в Россию Меркель хочет использовать для того, чтобы выглядеть объективной по украинской проблематике, полагает политолог. «Хорошо, что Меркель едет в Москву, а не только в Киев. Она хочет спасти своё детище — Минские соглашения», — сказал Рар «Интерфаксу».