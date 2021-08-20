Большинство украинцев негативно воспринимают возможность баллотирования Зеленского на второй срок, - опрос

Более половины граждан Украины негативно относятся к возможности того, что президент Украины Владимир Зеленский будет баллотироваться на второй срок. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного «Украинской социологической группой» и презентованного в пятницу на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Украина».
«Если бы Зеленский объявил, что будет баллотироваться во второй раз, то 57,7% опрошенных отнеслись бы к этому решению «однозначно негативно» или «скорее негативно». В той или иной степени положительно восприняли бы намерение Зеленского 25,6% респондентов, причем только 8,7% — «однозначно положительно», — указывается в отчете по итогам исследования.
В целом большинство граждан Украины дают негативную оценку деятельности Зеленского на должности президента Украины в течение двух лет каденции. Большинство опрошенных, 62,8%, оценили деятельность Зеленского как президента «однозначно негативно» или «скорее негативно». В той или иной степени положительно оценивают его работу 26,7% респондентов, причем «однозначно положительно» — 5,4%.
При этом более половины опрошенных, 52,9%, не имеют никаких надежд на то, что Зеленский изменит ситуацию в стране к лучшему. Часть респондентов, 18,4%, сообщили, что у них есть «слабая надежда». «Некоторые надежды» имеют 16,7% опрошенных, и только 6,9% заявили, что у них есть «большие надежды» на то, что президент изменит ситуацию в стране к лучшему.
Опрос проводился в период со 2 по 10 августа 2021 года методом индивидуального интервью «face-to-face» по месту проживания респондента. Всего были опрошены 1206 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях Украины, за исключением неподконтрольных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентирует взрослое население Украины (подконтрольные территории) по основным социально-демографическим признакам: пол, возраст, тип населенного пункта и область проживания. Статистическая погрешность не превышает 3,0%.
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