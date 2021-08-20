Германия не сможет усидеть на двух стульях в отношениях с Украиной и РФ, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский уверен, что у Германии не получится усидеть на двух стульях в отношениях с Украиной и Российской Федерацией. Поскольку «расстояние между этими стульями увеличивается».
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью НВ и зарубежным СМИ.
По его словам, у канцлера Германии Ангелы Меркель непростая позиция, потому что она хотела помочь Украине и сохранить хорошие отношения с Россией.
«Я думаю, что есть много вещей, которые влияют на мягкость диалога между Германией и Российской Федерацией. Я считаю, что — если хотите, мое личное мнение, я его не скрываю в принципе, — так не получится, невозможно быть, как говорится, на двух стульях. Тем более, что, к сожалению, расстояние между этими стульями ежедневно увеличивается», — добавил Зеленский.
Напомним, ранее Зеленский заявил, что Меркель в отношениях с Россией продвигает очень деликатный путь балансирования.
На этой неделе немецкий канцлер приедет на встречу с президентом Украины. Ожидается, что стороны будут обсуждать урегулирование на Донбассе и газовый вопрос.
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