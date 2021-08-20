Путин обвинил Украину в принятии законов, противоречащих минским соглашениям

Президент России Владимир Путин на брифинге по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель обвинил Украину в принятии законов, которые якобы противоречат минским соглашениям по урегулированию ситуации на Донбассе. По его мнению, Киев якобы отказался от разрешения конфликта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию брифинга.
По его словам, Меркель многое сделала для того, чтобы помочь в разрешении конфликта на Донбассе.
«Мы все вместе искали возможности вернуть мир на Донбасс — добиться этого пока, к сожалению, не удается. Сегодня с российской и немецкой стороны были высказаны серьезная обеспокоенность ростом напряженности на линии соприкосновения. Мы обсуждали эту тему и, надеюсь, обсуждение будет продолжено в самое ближайшее время», — отметил Путин.
Он подчеркнул, что обстрелы населенных пунктов Донбасса ведутся ежедневно.
«Не может не тревожить и то, что в Украине был принят целый ряд законов и подзаконных актов, по своей сути противоречащих минским соглашениям. Складывается впечатление, что руководство этой страны решило в принципе отказаться от мирного разрешения этой ситуации. И в этой связи еще раз просим федерального канцлера с учетом предстоящего визита в Киев и повлиять на украинскую сторону в плане выполнения всех ранее взятых на себя обязательств», — добавил Путин.
При этом он не уточнил, какие именно законы он имел в виду.
Напомним, ранее Путин жаловался Меркель на украинский закон о коренных народах, в котором статус коренного не закрепляется за русскими.
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