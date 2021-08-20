Не так страшен «Северный поток-2», как его малюют?

К нам едет Ангела МЕРКЕЛЬ. По официальным данным, канцлер ФРГ прибудет в Киев 22 августа. Правда, накануне переговоров с ЗЕЛЕНСКИМ, 20 августа, МЕРКЕЛЬ посетит Москву, где встретится с российским президентом Владимиром ПУТИНЫМ.

На данный момент известно, что два главных пункта в повестке переговоров МЕРКЕЛЬ-ЗЕЛЕНСКИЙ — это ситуация на Донбассе и судьба украинской ГТС вследствие запуска в эксплуатацию «Северного потока-2».

Судьбоносная встреча президента США Джо БАЙДЕНА и канцлера ФРГ Ангелы МЕРКЕЛЬ стала тем переломным моментом, который продемонстрировал всему миру, что газопроводу «Северный поток-2» быть. И если до этого в украинских СМИ муссировали тему, будто Украина получит многомиллиардные компенсации, то, как оказалось, лидеры Запада даже не стали этот вопрос рассматривать. Более того, Байден и Меркель не изволили даже проинформировать Зеленского & Co, о чем именно собираются договариваться Вашингтон и Берлин. А где-то вдалеке в пустоту министр иностранных дел Украины Дмитрий КУЛЕБА восклицал «Ни слова об Украине без Украины!». Получилось смешно.

«Северный поток-2» — не первый и даже не третий газопровод в обход Украины. Почему же вокруг СВ-2 такой ажиотаж? Поэтому наша элита боится, что после запуска «Северного потока-2» украинская ГТС станет просто не нужна. Поэтому накануне визита Ангелы МЕРКЕЛЬ украинские политики и чиновники начали высказывать различные идеи по поводу судьбы ГТС. Например, в июне профильный министр энергетики Герман ГАЛУЩЕНКО во время часа вопросов к Кабмину в Верховной Раде озвучил идею созданию газотранспортного консорциума в составе Украины и стран Запада, «чтобы обеспечит транзит газа через Украину». А в августе советник министра энергетики Лана ЗЕРКАЛЬ уточнила, что это может быть консорциум «с привлечением европейских и американских компаний к использованию украинской трубы».

Идея? Нет, это просто розовые фантазии. Потому что любой формат сотрудничества на основе украинской ГТС должен опираться на четкий экономический базис: страны ЕС — потребители, Украина — транзитер, Россия — поставщик. А это означает, что без согласия России любые консорциумы или другие конструкции со старта являются мертворожденными. Потому что украинская ГТС проектировалась для транзита природного газа из РФ в Европу. Абсолютно все «входы» в украинскую ГТС подключены к газопроводам, расположенным на территории РФ, других источников для транзита газа просто в природе не существует. А если в ГТС нет газа — то это просто груда металлолома.

Более того, кто Вам сказал, что Украина — единственный транзитер газа от продавца в лице России к покупателю в виде ЕС? Украина — одна из списка стран-транзитеров вместе с Белоруссией, Польшей, Словакией, Чехией. Поэтому любые претензии официального Киева на какой-либо особый статус — это просто нездоровые амбиции.

Здесь хороший пример — это всемирно известный Великий Шелковый путь из Китая в Европу. Если мы вспомним историю, то, как только та или иная страна переставала быть надежным маршрутом, китайцы выбирали новый транзитный коридор. Поэтому, если взять исторический срез, то Великий шелковый путь — это пучок из многих параллельных маршрутов, которые менялись год от года, десятилетие от десятилетия, пока Восток и Запад вели торговлю товарами.

Между тем, у Украины было более 20 лет, чтобы разработать вариант использования ГТС в условиях, когда работают обходные газопроводы. Ведь «Ямал — Европа» запустили еще в 90-е годы, при Ельцине, по причине масштабного воровства газа из украинской ГТС. Затем последовали газопроводы «Голубой поток» в 2003 году, «Северный поток-1» в 2010 и «Турецкий поток» в 2020 году. А вся истерика вокруг «Северного потока-2» связана со страхами украинской элиты, что Украина вообще перестанет быть транзитной страной и наши «можновладці» потеряют возможность «пилить» миллиарды долларов за транзит.

Как мы увидели, интерес Евросоюза в целом и Германии в частности заключается в том, чтобы обеспечить поставки газа для нужд своей промышленности. Вот почему Меркель и немецкая элита отстояли проект «Северный поток-2», несмотря на давление со стороны США. Если бы в ФРГ не боролись за «Северный поток-2», то никакого газопровода в обход Украины и не было бы.

Что касается визита Ангелы Меркель в Киев, то если канцлер ФРГ на встрече с Зеленским озвучит предложение по созданию трехстороннего консорциума для управления ГТС, это будет означать, что в Европе поддерживают проект, который еще несколько лет назад предложил Виктор МЕДВЕДЧУК.

Есть следующие аргументы «за» создание трехстороннего консорциума Украина-Россия-ФРГ:

— каждый из участников имеет четкую экономическую мотивацию. Причем только Россия может обеспечить бесперебойные поставки газа и гарантировать прокачку через украинскую ГТС. А на примере «Северного потока-2» мы уже убедились, что работают именно экономические мотивы, несмотря на любые политические лозунги;

— у Украины появляется аргумент, чтобы договариваться с Россией о продолжении газового контракта после 2024 года. Причем ФРГ здесь выступает в роли союзника Украины, заинтересованного в работе украинской ГТС;

— все три участника получают мотив для привлечения инвестиций в модернизацию ГТС. Согласитесь, Украине, России и Германии вместе будет легче найти инвестора, чем одной только Украине.

Кстати, если Меркель привезет проект трехстороннего консорциума, то в разговоре с Зеленским канцлер поднимает и вопрос репрессий против оппозиции во главе с МЕДВЕДЧУКОМ. Потому как понятно, что Москва не будет участвовать ни в каких консорциумах, если украинская власть закрывает телеканалы и пытается без доказательств поместить под домашний арест оппозиционного политика и личного друга Путина.

Конечно, можно продолжать шапкозакидательские настроения и кричать, будто Украина сама договорится с Германией или США и создать двухсторонний консорциум со странами Запада. Как мы уже говорили, договориться — дело нехитрое. Только для того, чтобы консорциум работал, нужно, чтобы украинская ГТС транспортировала газ. А без согласия Москвы никакого газа в «трубе» не будет. Более того, пример «Северного потока-2» как и ряда газопроводов в обход Украины означает, что покупатель и продавец уже договорились между собой, а скандального «транзитера» «вывели за скобки».

А в целом, история «Северного потока-2» — это доказательство, что в условиях капитализма всеми странами руководит экономический интерес. А значит, Украина, если хочет оставаться в европейском «раскладе», должна найти свое место на энергетическом рынке Европы.