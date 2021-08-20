Войти
Байден не верит в то, что «Талибан» изменился
позиция
Байден не верит в то, что «Талибан» изменился
Зеленский собирается к 2035 году построить новый военно-морской флот
официально
Зеленский собирается к 2035 году построить новый военно-морской флот

Читай
бесплатно!
Разделы

Мнения

энергетика
RSS

Не так страшен «Северный поток-2», как его малюют?

Евгений Василевский
Евгений Василевский
197
Не так страшен «Северный поток-2», как его малюют?

К нам едет Ангела МЕРКЕЛЬ. По официальным данным, канцлер ФРГ прибудет в Киев 22 августа. Правда, накануне переговоров с ЗЕЛЕНСКИМ, 20 августа, МЕРКЕЛЬ посетит Москву, где встретится с российским президентом Владимиром ПУТИНЫМ.

На данный момент известно, что два главных пункта в повестке переговоров МЕРКЕЛЬ-ЗЕЛЕНСКИЙ — это ситуация на Донбассе и судьба украинской ГТС вследствие запуска в эксплуатацию «Северного потока-2».

Судьбоносная встреча президента США Джо БАЙДЕНА и канцлера ФРГ Ангелы МЕРКЕЛЬ стала тем переломным моментом, который продемонстрировал всему миру, что газопроводу «Северный поток-2» быть. И если до этого в украинских СМИ муссировали тему, будто Украина получит многомиллиардные компенсации, то, как оказалось, лидеры Запада даже не стали этот вопрос рассматривать. Более того, Байден и Меркель не изволили даже проинформировать Зеленского & Co, о чем именно собираются договариваться Вашингтон и Берлин. А где-то вдалеке в пустоту министр иностранных дел Украины Дмитрий КУЛЕБА восклицал «Ни слова об Украине без Украины!». Получилось смешно.

«Северный поток-2» — не первый и даже не третий газопровод в обход Украины. Почему же вокруг СВ-2 такой ажиотаж? Поэтому наша элита боится, что после запуска «Северного потока-2» украинская ГТС станет просто не нужна. Поэтому накануне визита Ангелы МЕРКЕЛЬ украинские политики и чиновники начали высказывать различные идеи по поводу судьбы ГТС. Например, в июне профильный министр энергетики Герман ГАЛУЩЕНКО во время часа вопросов к Кабмину в Верховной Раде озвучил идею созданию газотранспортного консорциума в составе Украины и стран Запада, «чтобы обеспечит транзит газа через Украину». А в августе советник министра энергетики Лана ЗЕРКАЛЬ уточнила, что это может быть консорциум «с привлечением европейских и американских компаний к использованию украинской трубы».

Идея? Нет, это просто розовые фантазии. Потому что любой формат сотрудничества на основе украинской ГТС должен опираться на четкий экономический базис: страны ЕС — потребители, Украина — транзитер, Россия — поставщик. А это означает, что без согласия России любые консорциумы или другие конструкции со старта являются мертворожденными. Потому что украинская ГТС проектировалась для транзита природного газа из РФ в Европу. Абсолютно все «входы» в украинскую ГТС подключены к газопроводам, расположенным на территории РФ, других источников для транзита газа просто в природе не существует. А если в ГТС нет газа — то это просто груда металлолома.

Более того, кто Вам сказал, что Украина — единственный транзитер газа от продавца в лице России к покупателю в виде ЕС? Украина — одна из списка стран-транзитеров вместе с Белоруссией, Польшей, Словакией, Чехией. Поэтому любые претензии официального Киева на какой-либо особый статус — это просто нездоровые амбиции.

Здесь хороший пример — это всемирно известный Великий Шелковый путь из Китая в Европу. Если мы вспомним историю, то, как только та или иная страна переставала быть надежным маршрутом, китайцы выбирали новый транзитный коридор. Поэтому, если взять исторический срез, то Великий шелковый путь — это пучок из многих параллельных маршрутов, которые менялись год от года, десятилетие от десятилетия, пока Восток и Запад вели торговлю товарами.

Между тем, у Украины было более 20 лет, чтобы разработать вариант использования ГТС в условиях, когда работают обходные газопроводы. Ведь «Ямал — Европа» запустили еще в 90-е годы, при Ельцине, по причине масштабного воровства газа из украинской ГТС. Затем последовали газопроводы «Голубой поток» в 2003 году, «Северный поток-1» в 2010 и «Турецкий поток» в 2020 году. А вся истерика вокруг «Северного потока-2» связана со страхами украинской элиты, что Украина вообще перестанет быть транзитной страной и наши «можновладці» потеряют возможность «пилить» миллиарды долларов за транзит.

Как мы увидели, интерес Евросоюза в целом и Германии в частности заключается в том, чтобы обеспечить поставки газа для нужд своей промышленности. Вот почему Меркель и немецкая элита отстояли проект «Северный поток-2», несмотря на давление со стороны США. Если бы в ФРГ не боролись за «Северный поток-2», то никакого газопровода в обход Украины и не было бы.

Что касается визита Ангелы Меркель в Киев, то если канцлер ФРГ на встрече с Зеленским озвучит предложение по созданию трехстороннего консорциума для управления ГТС, это будет означать, что в Европе поддерживают проект, который еще несколько лет назад предложил Виктор МЕДВЕДЧУК.

Есть следующие аргументы «за» создание трехстороннего консорциума Украина-Россия-ФРГ:
— каждый из участников имеет четкую экономическую мотивацию. Причем только Россия может обеспечить бесперебойные поставки газа и гарантировать прокачку через украинскую ГТС. А на примере «Северного потока-2» мы уже убедились, что работают именно экономические мотивы, несмотря на любые политические лозунги;
— у Украины появляется аргумент, чтобы договариваться с Россией о продолжении газового контракта после 2024 года. Причем ФРГ здесь выступает в роли союзника Украины, заинтересованного в работе украинской ГТС;
— все три участника получают мотив для привлечения инвестиций в модернизацию ГТС. Согласитесь, Украине, России и Германии вместе будет легче найти инвестора, чем одной только Украине.

Кстати, если Меркель привезет проект трехстороннего консорциума, то в разговоре с Зеленским канцлер поднимает и вопрос репрессий против оппозиции во главе с МЕДВЕДЧУКОМ. Потому как понятно, что Москва не будет участвовать ни в каких консорциумах, если украинская власть закрывает телеканалы и пытается без доказательств поместить под домашний арест оппозиционного политика и личного друга Путина.

Конечно, можно продолжать шапкозакидательские настроения и кричать, будто Украина сама договорится с Германией или США и создать двухсторонний консорциум со странами Запада. Как мы уже говорили, договориться — дело нехитрое. Только для того, чтобы консорциум работал, нужно, чтобы украинская ГТС транспортировала газ. А без согласия Москвы никакого газа в «трубе» не будет. Более того, пример «Северного потока-2» как и ряда газопроводов в обход Украины означает, что покупатель и продавец уже договорились между собой, а скандального «транзитера» «вывели за скобки».

А в целом, история «Северного потока-2» — это доказательство, что в условиях капитализма всеми странами руководит экономический интерес. А значит, Украина, если хочет оставаться в европейском «раскладе», должна найти свое место на энергетическом рынке Европы.

Ангела Меркель, Виктор Медведчук, Северный поток-2
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 20 августа 2021
Четверг, 19 августа 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Евгений Василевский
Евгений Василевский
журналист

Не так страшен «Северный поток-2», как его малюют?

«Северный поток-2» - не первый и даже не третий газопровод в обход Украины. Почему же вокруг СВ-2 такой ажиотаж? Поэтому наша элита боится, что после запуска «Северного потока-2» украинская ГТС станет просто не нужна.
Сергей Слободчук
Сергей Слободчук
политтехнолог, эксперт-международник

Чиновник, курировавший постройку флагштока в Херсоне, пожертвовал «лексусом», чтобы показать, как работает «закон Даннинга-Крюгера»

Человек пожертвовал «лексусом» (который, судя по финансовой отчетности, и есть флагшток :-)), чтобы показать, как работает закон Даннинга-Крюгера. Давайте скажем ему спасибо. И спасибо, что никто не пострадал во время эксперимента
Светлана Кушнир
Светлана Кушнир
политолог

Зеленский не выполняет обещание прекратить войну на Донбассе? О чем говорит новая социология

Садись, два? 84,9 % опрошенных считают, что президент Владимир Зеленский и Кабинет Министров недостаточно стараются для того, чтобы прекратить войну на Донбассе. Такие результаты опроса обнародовала «Украинская социологическая группа».
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016